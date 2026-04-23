Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Интервью
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
10 мин.

Я бы спросила не у Фрейда: Юлия Зорий о совете мамы, поиске психолога и своей терапии

Юлія Зорій
Фото: ICTV

В будни она заряжает хорошим настроением в эфире программы Ранок у великом місті на канале ICTV2, а за кадром — помогает людям находить выход из сложных жизненных лабиринтов.

Сегодня, 23 апреля, во Всеукраинский день психолога, телеведущая и практикующий психолог Юлия Зорий отмечает свой профессиональный праздник

О том, как совет мамы изменил ее судьбу, почему профессиональные психологи постоянно учатся, сколько на самом деле зарабатывают психотерапевты и как понять, что вам пора на терапию — читайте в интервью.

Сейчас смотрят

Юлия Зорий о психологии

— Юлия, почему вы решили стать психологом? Вы уже работали на тот момент телеведущей или этот призыв появился позже?

— Психологией я начала интересоваться, когда работала на радио и телевидении в Черновцах. А потом мама как-то сказала: “Ты такая красивая и умная, а парня нет. Может, психологи помогут разобраться, почему так? То, что не можешь сказать мне — скажешь специалисту”.

Я действительно нашла в Черновцах замечательного психотерапевта. Позже, когда мамы не стало, я работала с этим же специалистом уже над темой утраты. Глубокий интерес к психологии жил во мне годами, но окончательное решение стать профессионалом пришло во время пандемии.

— Тогда вы решили получить профессиональное образование?

— Сначала закончила разные интересные курсы в центре психолога Егора Тополова. Когда начался ковид, он создал “горячую линию” поддержки.

Это была не терапия, а именно психологическая помощь — мы помогали людям пережить кризисный момент. Именно там я начала впервые консультировать.

А со временем поняла, что хочу большего, и поступила на факультет педагогики, психологии и социальной работы Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Закончила учебу, защитила дипломную работу и начала полноценную практику.

Прямой эфир ICTV Live
підвищення вартості проїзду
Юлія Зорій з мамою

Юлія Зорій з мамою – фото з особистого архіву

— Посоветуйте, как выбрать психолога, чтобы не ошибиться?

— Во-первых, четко понять: зачем он вам? Каковы ваши ожидания? Самое главное в терапии — это безопасное пространство.

Вы должны чувствовать, что это безопасное место, где есть доверие, где вас внимательно слушают и где вам окажут профессиональную помощь. Комфорт и безопасность — ваши главные ориентиры.

— А как понять, что пришло время обратиться за помощью, потому что “само не пройдет”?

— Когда вы осознаете, что больше не справляетесь сами. Методы, которые помогали раньше, вдруг перестают работать. Вы теряете контакт с близкими, не можете контролировать эмоции, и это портит жизнь.

Психолог дает взгляд со стороны, который “подсветит” то, чего вы не видите. И еще: психолог может быть очень профессиональным, но просто не вашим.

Бывает, что клиенты уходят от меня к другим, или наоборот — приходят ко мне от коллег. То есть вы должны сойтись.

Юлия Зорий о медийности

— Узнают ли вас клиенты? Не мешает ли медийность работе в кабинете?

— Сейчас в основном все записываются через Instagram, поэтому знают, к кому идут. Но была забавная история: я работала с девочкой полтора года, мы начали еще в начале большой войны.

И вот спустя долгое время она говорит: “Юля, я решила вас загуглить. Я и не знала, что вы телеведущая, кто ваш муж… Так растерялась, что сегодня даже голову помыла перед нашей встречей”. Это было мило и трогательно.

Юлія Зорій з колегами

Сергей Лиховида, Юлия Зорий, Григорий Герман/ICTV2

— Ходят ли сами психологи на терапию?

— Обязательно! Невозможно помогать другим, если не разобрался в себе, иначе могут возникнуть и контрпереносы, и проекции и т. д.

Я участвую в интервизионных группах четыре раза в месяц, а супервизию (работу с опытным специалистом) прохожу стабильно раз в месяц уже много лет. Это непрерывный процесс.

— Если бы была возможность, о чем бы вы спросили у Зигмунда Фрейда?

— Честно? Я бы спросила не у Фрейда, хотя уважаю его вклад. Мне ближе Карл Роджерс и его гуманистический подход.

Он верил, что человек естественно стремится к развитию, и если создать ему безопасные условия, он сам найдет все ответы. Также я бы с удовольствием пообщалась с Аароном Беком, основателем когнитивно-поведенческой терапии.

Что касается вопросов… Думаю, лет через 20, опираясь на собственный опыт, я бы задала много вопросов, а сейчас… спросила бы у Роджерса: всегда ли недирективность с клиентами — это лучший путь?

Юлия Зорий о заработках

— Говорят, психологи зарабатывают большие деньги. Как на самом деле?

Можно хорошо зарабатывать, если есть стабильный поток клиентов — по 4-5 консультаций ежедневно.

Но дело в том, что львиная доля заработка уходит на курсы, тренинги, книги, обучение. Это постоянная инвестиция в качество.

Раньше мои образовательные “хотелки” оплачивал муж, дарил различные курсы, и да, сейчас это работает. Это постоянная инвестиция в качество своей работы.

Юлія Зорій з чоловіком

Юлия Зорий с мужем Алексеем Резниковым — фото из личного архива

— Что вы получаете от этой деятельности?

— В свое время психологи изменили мою жизнь, облегчили ее. Поскольку я человек эмпатичный и благодарный, считаю своей миссией — передавать дальше то, что когда-то получила сама.

Я реально кайфую от того, что могу помочь. У меня даже есть несколько клиентов, которых я веду бесплатно из-за их сложной ситуации. Мне просто хочется их поддержать.

— Где найти Юлию Зорий?

— Каждое утро по будням в 7:00 в программе Ранок у великому місті на ICTV2 я вместе с коллегами рассказываю об интересных актуальных событиях, фактах, новостях о мире и жизни известных людей.

В подкасте Онлайн-терапия вместе с экспертами я разбираю самые острые темы современности: войны, стресс, травмы, любовь и секс, воспитание детей и поиски себя. Ищите ответы на свои вопросы там, где о них не боятся говорить вслух.

Связанные темы:

ПсихологіяРанок у Великому місті на ICTVЮлия Зорий
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь