Я бы спросила не у Фрейда: Юлия Зорий о совете мамы, поиске психолога и своей терапии

В будни она заряжает хорошим настроением в эфире программы Ранок у великом місті на канале ICTV2, а за кадром — помогает людям находить выход из сложных жизненных лабиринтов.

Сегодня, 23 апреля, во Всеукраинский день психолога, телеведущая и практикующий психолог Юлия Зорий отмечает свой профессиональный праздник

О том, как совет мамы изменил ее судьбу, почему профессиональные психологи постоянно учатся, сколько на самом деле зарабатывают психотерапевты и как понять, что вам пора на терапию — читайте в интервью.

Юлия Зорий о психологии

— Юлия, почему вы решили стать психологом? Вы уже работали на тот момент телеведущей или этот призыв появился позже?

— Психологией я начала интересоваться, когда работала на радио и телевидении в Черновцах. А потом мама как-то сказала: “Ты такая красивая и умная, а парня нет. Может, психологи помогут разобраться, почему так? То, что не можешь сказать мне — скажешь специалисту”.

Я действительно нашла в Черновцах замечательного психотерапевта. Позже, когда мамы не стало, я работала с этим же специалистом уже над темой утраты. Глубокий интерес к психологии жил во мне годами, но окончательное решение стать профессионалом пришло во время пандемии.

— Тогда вы решили получить профессиональное образование?

— Сначала закончила разные интересные курсы в центре психолога Егора Тополова. Когда начался ковид, он создал “горячую линию” поддержки.

Это была не терапия, а именно психологическая помощь — мы помогали людям пережить кризисный момент. Именно там я начала впервые консультировать.

А со временем поняла, что хочу большего, и поступила на факультет педагогики, психологии и социальной работы Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Закончила учебу, защитила дипломную работу и начала полноценную практику.