Я бы спросила не у Фрейда: Юлия Зорий о совете мамы, поиске психолога и своей терапии
В будни она заряжает хорошим настроением в эфире программы Ранок у великом місті на канале ICTV2, а за кадром — помогает людям находить выход из сложных жизненных лабиринтов.
Сегодня, 23 апреля, во Всеукраинский день психолога, телеведущая и практикующий психолог Юлия Зорий отмечает свой профессиональный праздник
О том, как совет мамы изменил ее судьбу, почему профессиональные психологи постоянно учатся, сколько на самом деле зарабатывают психотерапевты и как понять, что вам пора на терапию — читайте в интервью.
Юлия Зорий о психологии
— Юлия, почему вы решили стать психологом? Вы уже работали на тот момент телеведущей или этот призыв появился позже?
— Психологией я начала интересоваться, когда работала на радио и телевидении в Черновцах. А потом мама как-то сказала: “Ты такая красивая и умная, а парня нет. Может, психологи помогут разобраться, почему так? То, что не можешь сказать мне — скажешь специалисту”.
Я действительно нашла в Черновцах замечательного психотерапевта. Позже, когда мамы не стало, я работала с этим же специалистом уже над темой утраты. Глубокий интерес к психологии жил во мне годами, но окончательное решение стать профессионалом пришло во время пандемии.
— Тогда вы решили получить профессиональное образование?
— Сначала закончила разные интересные курсы в центре психолога Егора Тополова. Когда начался ковид, он создал “горячую линию” поддержки.
Это была не терапия, а именно психологическая помощь — мы помогали людям пережить кризисный момент. Именно там я начала впервые консультировать.
А со временем поняла, что хочу большего, и поступила на факультет педагогики, психологии и социальной работы Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Закончила учебу, защитила дипломную работу и начала полноценную практику.
— Посоветуйте, как выбрать психолога, чтобы не ошибиться?
— Во-первых, четко понять: зачем он вам? Каковы ваши ожидания? Самое главное в терапии — это безопасное пространство.
Вы должны чувствовать, что это безопасное место, где есть доверие, где вас внимательно слушают и где вам окажут профессиональную помощь. Комфорт и безопасность — ваши главные ориентиры.
— А как понять, что пришло время обратиться за помощью, потому что “само не пройдет”?
— Когда вы осознаете, что больше не справляетесь сами. Методы, которые помогали раньше, вдруг перестают работать. Вы теряете контакт с близкими, не можете контролировать эмоции, и это портит жизнь.
Психолог дает взгляд со стороны, который “подсветит” то, чего вы не видите. И еще: психолог может быть очень профессиональным, но просто не вашим.
Бывает, что клиенты уходят от меня к другим, или наоборот — приходят ко мне от коллег. То есть вы должны сойтись.
Юлия Зорий о медийности
— Узнают ли вас клиенты? Не мешает ли медийность работе в кабинете?
— Сейчас в основном все записываются через Instagram, поэтому знают, к кому идут. Но была забавная история: я работала с девочкой полтора года, мы начали еще в начале большой войны.
И вот спустя долгое время она говорит: “Юля, я решила вас загуглить. Я и не знала, что вы телеведущая, кто ваш муж… Так растерялась, что сегодня даже голову помыла перед нашей встречей”. Это было мило и трогательно.
— Ходят ли сами психологи на терапию?
— Обязательно! Невозможно помогать другим, если не разобрался в себе, иначе могут возникнуть и контрпереносы, и проекции и т. д.
Я участвую в интервизионных группах четыре раза в месяц, а супервизию (работу с опытным специалистом) прохожу стабильно раз в месяц уже много лет. Это непрерывный процесс.
— Если бы была возможность, о чем бы вы спросили у Зигмунда Фрейда?
— Честно? Я бы спросила не у Фрейда, хотя уважаю его вклад. Мне ближе Карл Роджерс и его гуманистический подход.
Он верил, что человек естественно стремится к развитию, и если создать ему безопасные условия, он сам найдет все ответы. Также я бы с удовольствием пообщалась с Аароном Беком, основателем когнитивно-поведенческой терапии.
Что касается вопросов… Думаю, лет через 20, опираясь на собственный опыт, я бы задала много вопросов, а сейчас… спросила бы у Роджерса: всегда ли недирективность с клиентами — это лучший путь?
Юлия Зорий о заработках
— Говорят, психологи зарабатывают большие деньги. Как на самом деле?
Можно хорошо зарабатывать, если есть стабильный поток клиентов — по 4-5 консультаций ежедневно.
Но дело в том, что львиная доля заработка уходит на курсы, тренинги, книги, обучение. Это постоянная инвестиция в качество.
Раньше мои образовательные “хотелки” оплачивал муж, дарил различные курсы, и да, сейчас это работает. Это постоянная инвестиция в качество своей работы.
— Что вы получаете от этой деятельности?
— В свое время психологи изменили мою жизнь, облегчили ее. Поскольку я человек эмпатичный и благодарный, считаю своей миссией — передавать дальше то, что когда-то получила сама.
Я реально кайфую от того, что могу помочь. У меня даже есть несколько клиентов, которых я веду бесплатно из-за их сложной ситуации. Мне просто хочется их поддержать.
— Где найти Юлию Зорий?
— Каждое утро по будням в 7:00 в программе Ранок у великому місті на ICTV2 я вместе с коллегами рассказываю об интересных актуальных событиях, фактах, новостях о мире и жизни известных людей.
В подкасте Онлайн-терапия вместе с экспертами я разбираю самые острые темы современности: войны, стресс, травмы, любовь и секс, воспитание детей и поиски себя. Ищите ответы на свои вопросы там, где о них не боятся говорить вслух.