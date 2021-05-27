ООН прогнозирует рекордно теплый год в пятилетний срок

В ближайшие пять лет с 90% вероятностью наступит рекордно теплый год в истории наблюдений. В частности, в самый жаркий год температура с 40% вероятностью может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Такой прогноз озвучила Всемирная метеорологическая организация (WMO) ООН.

Сейчас самым жарким годом считают 2016 год, однако до 2025-го ситуация может в корне измениться.

По прогнозам метеорологов, средняя температура на поверхности суши и моря с каждым годом в этот пятилетний период будет минимум на один градус повышаться.

А в самый жаркий период температура с 40% вероятностью может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Кроме того, в 2020 году средняя температура уже превышала базовые значения доиндустриального времени на 1,2 градуса.

Поэтому, прошлый год вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений.

Прогноз WMO основан на моделировании Метеорологического бюро Великобритании и исследователей климата в 10 странах мира, в частности США и Китая.

Приближение экологической катастрофы

В ООН сообщили, что 2020 год стал очередным беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катастроф.

Так, концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня.

В частности, это самый высокий уровень концентрации углекислого газа за 3 млн лет.

Источник: BBC