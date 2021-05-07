В ООН повідомили про наближення екологічної катастрофи

2020 рік став черговим безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катастроф. Так, концентрація вуглекислого газу піднялася до нового максимуму – на 148% вище доіндустріального рівня.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За його словами, це найвищий рівень концентрації вуглекислого газу за 3 млн років.

Зокрема, генсек додав, що 3 млн років тому температура Землі була вище на 3 градуси, а рівень моря – приблизно на 15 м.

А вже у 2020 році – на 1,2 градуса спекотніше, ніж в доіндустріальні часи.

Гутерреш наголосив, що це небезпечно близько до 1,5% межі, встановленою в науковій спільноті.

За його словами, світ продовжує рухатись до підвищення температури на 2,4 градуса до кінця цього століття.

– Ми дійсно стоїмо на краю прірви. Але якщо будемо працювати разом, то зможемо запобігти гірших наслідків кліматичних порушень, – сказав Гутерреш.

На думку генсека, для вирішення проблем зі зміною клімату, потрібний рівний баланс між пом’якшенням наслідків і адаптацією.

Він додав, що обидва ці фактори фінансово та технологічно підтримують країни, що розвиваються.

Тому це дозволить країнам світу мобілізуватися для досягнення глобальних чистових нульових викидів до середини століття, а також зміцнити стійкість до майбутніх змін.

Білл Гейтс про глобальне потепління

Засновник Microsoft Білл Гейтс закликав світову спільноту розробляти нові технології для боротьби зі змінами клімату.

Зокрема, він пропонує створити доступні за ціною та безпечні для клімату джерела енергії.

Джерело: United Nations Secretary-General