Невеста умерла на девичнике, катаясь в прицепе трактора

В Австрии 26-летняя Ясмин Шварнтхорер умерла на собственном девичнике, катаясь с подругами в прицепе, который был прикреплен к трактору. На повороте он врезался в каменную стену.
Об этом пишет Mirror.
Девушка была оперативно доставлена в больницу, где ей сделали операцию. Однако спустя несколько дней она скончалась.
Известно, что управлял трактором 25-летний брат невесты Патрик. Причиной трагедии стал неудачный маневр, вследствие которого трактор перевернулся.
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В целом в прицепе находилось 15 девушек, из которых две еще находятся в госпитале, пять получили серьезные травмы, а семь – легкие ушибы.
К слову, в России столкнулись грузовой поезд и тепловоз, в результате чего сошли с рельс несколько вагонов.
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