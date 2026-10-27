Верховная Рада Украины начала процесс рассмотрения проекта закона о государственном бюджете Украины на 2027 год в первом чтении. В настоящее время народные депутаты прорабатывают более пяти тыс. предложений и поправок, поданных к главному финансовому документу страны.

Об этом сообщают Верховная Рада Украины и народный депутат Ярослав Железняк.

Рада начала рассмотрение проекта госбюджета-2027

По словам народных депутатов, при подготовке проекта госбюджета к первому чтению зафиксировали более 5 тыс. поправок. Это требует от профильного комитета и парламента длительной процедуры обсуждения каждого предложения перед итоговым голосованием за выводы народных депутатов.

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Процедура предусматривает, что после прохождения первого чтения правительство должно доработать документ с учетом утвержденных парламентом бюджетных выводов и представить его на второе чтение.

Согласно проекту, которое ранее правительство подало в Верховную Раду, а также данным Министерства финансов Украины, главным приоритетом государственного бюджета на 2027 год остается сектор безопасности и обороны.

На финансирование Вооруженных сил Украины, закупку вооружения, техники, боеприпасов и обеспечение силовых ведомств направляется львиная доля всех доходов и ресурсов.

В проекте бюджета сохранены выплаты всех видов социальной помощи, пенсий и поддержка внутренне перемещенных лиц.

Финансирование дефицита бюджета планируют осуществлять благодаря привлечению как внутренних ресурсов, так и международной помощи от партнеров.

Рассмотрение законопроекта в трибуном зале продолжается, а парламент продолжает работу над согласованием окончательных поправок и позиций.

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