В Киеве во время 10 УЖК, который состоялся 22 октября, Ощадбанк презентовал комплексную программу поддержки женского предпринимательства Жіноча справа.

Презентацию провела член правления Ощадбанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес, Наталья Буткова-Витвицкая.

Программа Жіноча справа: Ощадбанк о наполнении

Программа Жіноча справа предполагает кредитование бизнеса, грантовую поддержку, консультации и обучение. В частности, женщины, которые начинают или развивают собственное дело, могут получить кредиты до 5 млн грн., а 2 тыс. предпринимателей смогут пройти обучение по ведению бизнеса, маркетингу и продажам.

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По словам Натальи Бутковой-Витвицкой, женщины активно открывают собственные дела, однако их доступ к банковскому финансированию остается ограниченным.

Так, по приведенным ею данным, в первом квартале 2026 года женщины составляли 90% только созданных ФЛП. В то же время, по статистике Ощадбанка, женщины открыли половину бизнес-счетов, но на них пришлось всего 23% финансирования.

Опрос, проведенный банком, показал, что среди основных потребностей предпринимателей – доступ к кредитам и грантам, обучение и психологическая поддержка.

В ответ на эти запросы Ощадбанк объединил в программе Жіноча справа пять международных, семь государственных и десять собственных программ поддержки предпринимательства.

Программа предусматривает кредитование женских стартапов и бизнесов, владелицы которых еще не имеют предпринимательского опыта. Сумма кредита может составить до 5 млн грн.

Также предусмотрен льготный период погашения. Для предпринимателей с опытом доступны большие объемы финансирования.

В сотрудничестве с международными партнерами, среди которых Европейский банк реконструкции и развития, Prosper Global, GIZ и Sparkasse, есть возможность получить грант после оформления кредита – до 50% его суммы. Особое внимание будет уделено поддержке бизнесов на прифронтовых территориях.

— Еще одно направление программы – обучение 2 000 женщин бизнесу, маркетингу и продажам. Оно будет доступно как для вновь созданных, так и для уже действующих предприятий. Реализовать это направление будем вместе с партнерами EFSE и Civitta. Общая сумма грантов, которые можно предложить в рамках этой модели, составляет около 100 млн грн., – отметила Наталья Буткова-Витвицкая.

Воспользоваться программой Жіноча справа могут женщины-ФЛП, а также предприятия, где доля женщин в структуре собственности превышает 50%. Поддержка также доступна компаниям, в которых женщина занимает должность топ-менеджера или женщины составляют более половины состава совета директоров.

– Мне хочется, чтобы женщины были поддержаны всеми банками Украины. Я обещаю вам, что эти приложения будут увеличиваться. Это наша принципиальная позиция. Мы работаем для того, чтобы предоставить вам самые большие возможности для развития на территории Украины, – подчеркнула Наталья Буткова-Витвицкая.

Получить консультацию по финансированию и грантовым возможностям можно в специализированном отделении ОщадБизнес на ул. Спасской в ​​Киеве, других отделениях Ощадбанка или онлайн.

Детальнее о программе Жіноча справа можно почитать по ссылке.

Источник: УЖК

Фото: УЖК

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