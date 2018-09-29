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Не сошлись в музыкальных вкусах. В ресторане Харькова произошла драка

В ночь с 28 на 29 сентября в одном из ресторанов в центре Харькова произошла драка, в результате которой двое людей было госпитализировано.

Об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции Харьковской области в Facebook.

Так, по информации свидетелей происшествия, конфликт разгорелся в караоке на улице Квитки-Основьяненко. Как сообщила позже пресс-служба полиции, причиной ссоры стала музыка. Один из клиентов заведения заказал песню, что не понравилось другому мужчине. Словесная перепалка быстро переросла в драку. В результате обе стороны конфликта, 30-летний и 42-летний мужчины, пострадали. У одного из них порезаны запястья, второй получил черепно-мозговую травму.

Данные об инциденте внесены в ЕРДР, проводится расследование.

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К слову, в Киеве произошла драка между полицией и НАБУ.

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