В Киеве на Оболони две несовершеннолетние девушки гуляли по крыше девятиэтажного дома.

Этот момент засняли неравнодушные местные жители. Соответствующие фото и видео опубликовали в Facebook. Одна из девушек снимала на крыше вторую на камеру.

Более активная сверстница опасно свешивала ноги, бегала, прыгала и не боялась, что при любом неаккуратном движении могло закончиться летальным исходом.

– Уважаемые родители, этих двух девушек-подростков, проведите, пожалуйста, воспитательную беседу своим детям. Сердце замирает видеть такое халатное отношение к своей жизни. Фото или видео уж точно не стоит таких рисков. Дом, на котором гуляют дети, Маршала Малиновского, 13Б, – сообщила автор материала Яна.

В комментариях она уточнила, что вызвала полицию, которая приехали через три минуты. Правоохранители нашли выход на крышу, сняли девочек, потом стояли и беседовали возле машины.

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К слову, в Астане маленький ребенок выпал с балкона десятого этажа, однако его поймал сосед, живущий этажом ниже.