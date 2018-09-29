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Не зійшлися у музичних смаках. У ресторані Харкова сталася бійка

У ніч на 29 вересня в одному з ресторанів у центрі Харкова сталася бійка, у результаті якої двоє людей було госпіталізовано.

Про це йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції Харківської області у Facebook.

Так, за інформацією свідків події, конфлікт розгорівся у караоке на вулиці Квітки-Основ’яненка. Як повідомила пізніше прес-служба поліції, причиною сварки стала музика. Один з клієнтів закладу замовив пісню, що не сподобалася іншому чоловіку. Словесна перепалка швидко переросла у бійку. У результаті обидві сторони конфлікту, 30-річний і 42-річний чоловіки, постраждали. У одного з них порізані зап’ястя, другий отримав черепно-мозкову травму.

Проводиться розслідування.

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До речі, у Києві сталася бійка між поліцією та НАБУ.

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