В Харьковские области автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и протаранил автобус. Водитель легковушки погиб на месте.

– Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который ехал по маршруту Кривой Рог-Харьков. В результате аварии водитель легковушки погиб. 18-летний пассажир автобуса доставлен в больницу, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Следователями решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и личность погибшего.







Выехал на встречную полосу: на Харьковщине легковушка протаранила автобус / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что недалеко от Борисполя столкнулись автомобиль Славута и маршрутка Киев-Черкассы. Водитель легковушки погиб на месте.

Фото: ГУ НП в Харьковской области.