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В Киеве лоб в лоб столкнулись авто – есть пострадавшие

В Киеве произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на Столичном шоссе. По фотографиям видно, что машины столкнулись лоб в лоб – передняя часть авто сильно разбита. Также видно, что ДТП произошло возле пешеходного перехода.

О количестве пострадавших и об их состоянии не сообщается.

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К слову, на Окружной дороге в Киеве в результате ДТП перевернулся микроавтобус.

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