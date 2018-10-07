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Виїхав на зустрічну смугу: на Харківщині легковик протаранив автобус

У Харківські області автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та протаранив автобус. Водій легковика загинув на місці.

– Водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з рейсовим автобусом Mercedes, який їхав за маршрутом Кривий Ріг-Харків. Внаслідок аварії водій легкового авто загинув. 18-річний пасажир автобуса доставлений до лікарні, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

Слідчим вирішується питання про внесення інформації до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини ДТП та особу загиблого.

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Виїхав на зустрічну смугу: на Харківщині легковик протаранив автобус / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що неподалік Борисполя зіштовхнулися автомобіль Славута та маршрутка Київ-Черкаси. Водій легковика загинув на місці.

Фото: ГУ НП у Харківській області.

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