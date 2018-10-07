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В Нью-Йорке разбился свадебный лимузин: погибли 20 человек

В Нью-Йорке (США) свадебный лимузин попал в масштабное ДТП. В результате чего погибло 20 человек.

В лимузине проходила свадебная вечеринка, пишет The New York Times.

Лимузин врезался в другой автомобиль и сбил людей на парковке рядом с магазином.

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Менеджер магазина рассказала, что автомобиль, вероятно, двигался со скоростью около 100 км/час.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харьковские области автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и протаранил автобус. Водитель легковушки погиб на месте.

Фото: Скриншот из видео

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