В Нью-Йорке (США) свадебный лимузин попал в масштабное ДТП. В результате чего погибло 20 человек.

В лимузине проходила свадебная вечеринка, пишет The New York Times.

Лимузин врезался в другой автомобиль и сбил людей на парковке рядом с магазином.

Читайте: В Киеве лоб в лоб столкнулись авто – есть пострадавшие

Менеджер магазина рассказала, что автомобиль, вероятно, двигался со скоростью около 100 км/час.

Multiple fatalities in New York wedding limo crash pic.twitter.com/qYsIhUBanf — Fox News (@FoxNews) 7 октября 2018 г.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харьковские области автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и протаранил автобус. Водитель легковушки погиб на месте.

Фото: Скриншот из видео