Під Києвом біля селища Віта Поштова мотоцикл влетів у відбійник. У результаті ДТП загинув український політолог Дмитро Косенко.
Смертельна ДТП сталася 6 жовтня близько 21.00 біля села Віта Поштова, біля розвороту в бік села Круглик, повідомляє Інформатор.
Мотоцикл Yamaha з хлопцем і дівчиною рухався по трасі в бік Києва. За попередньою інформацією, він їхав на дуже високій швидкості.
Причиною аварії могла стати погано освітлена ділянка повороту. Водій не помітив відбійник і на швидкості зіткнувся з перешкодою.
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Мотоцикл відкинуло на відстань близько 200 метрів. Водій загинув миттєво.
Дівчину, яка також їхала на мотоциклі, госпіталізували у вкрай важкому стані.
Пізніше стало відомо, що загиблий – український політолог Дмитро Косенко.
До слова, відомого репера Hollywood Play застрелили біля клубу в Нью-Йорку, коли він святкував свій день народження.
Фото: philosophy.kiev.ua, Роман Барабаш/Інформатор