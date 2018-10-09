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Ремонтировал окна и разбился – в Киеве мужчина упал с 13-го этажа

В Киеве на проспекте Свободы мужчина выпал из окна 13-го этажа.

В Киеве на проспекте Свободы 60-летний мужчина выпал из окна 13-го этажа, сообщает KyivOperativ в Telegram.

Спасти пострадавшего не удалось.

– Странным является тот факт, что соседи сообщили о том, что мужчина ремонтировал окна (которые в нормальном состоянии) и был с сумкой и в куртке, – говорится в сообщении.

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К слову, в Киеве на территории школы №88 (ул. Екатерины Билокур) обнаружили тело 77-летнего мужчины.

Фото: Kyiv Operativ (Скриншот)

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