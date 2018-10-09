В Киеве на проспекте Свободы мужчина выпал из окна 13-го этажа.
В Киеве на проспекте Свободы 60-летний мужчина выпал из окна 13-го этажа, сообщает KyivOperativ в Telegram.
Спасти пострадавшего не удалось.
– Странным является тот факт, что соседи сообщили о том, что мужчина ремонтировал окна (которые в нормальном состоянии) и был с сумкой и в куртке, – говорится в сообщении.
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К слову, в Киеве на территории школы №88 (ул. Екатерины Билокур) обнаружили тело 77-летнего мужчины.
Фото: Kyiv Operativ (Скриншот)
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