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Ремонтував вікна і розбився – у Києві чоловік впав з 13-го поверху

У Києві на проспекті Свободи чоловік випав з вікна 13-го поверху.

У Києві на проспекті Свободи 60-річний чоловік випав з вікна 13-го поверху, повідомляє KyivOperativ у Telegram.

Врятувати постраждалого не вдалося.

– Дивним є той факт, що сусіди повідомили про те, що чоловік ремонтував вікна (які у нормальному стані) та був із сумкою та в куртці, – йдеться у повідомленні.

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До слова, у Києві на території школи №88 (вул. Катерини Білокур) виявили тіло 77-річного чоловіка.

Фото: Kyiv Operativ (Скріншот)

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