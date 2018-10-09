У Києві на проспекті Свободи чоловік випав з вікна 13-го поверху.
У Києві на проспекті Свободи 60-річний чоловік випав з вікна 13-го поверху, повідомляє KyivOperativ у Telegram.
Врятувати постраждалого не вдалося.
– Дивним є той факт, що сусіди повідомили про те, що чоловік ремонтував вікна (які у нормальному стані) та був із сумкою та в куртці, – йдеться у повідомленні.
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До слова, у Києві на території школи №88 (вул. Катерини Білокур) виявили тіло 77-річного чоловіка.
Фото: Kyiv Operativ (Скріншот)
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