У Києві на проспекті Свободи чоловік випав з вікна 13-го поверху.

У Києві на проспекті Свободи 60-річний чоловік випав з вікна 13-го поверху, повідомляє KyivOperativ у Telegram.

Врятувати постраждалого не вдалося.

– Дивним є той факт, що сусіди повідомили про те, що чоловік ремонтував вікна (які у нормальному стані) та був із сумкою та в куртці, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Ставив на коліна і бив ногами: вихователь у санаторії “заспокоював” дітей (18+)

До слова, у Києві на території школи №88 (вул. Катерини Білокур) виявили тіло 77-річного чоловіка.

Фото: Kyiv Operativ (Скріншот)