В Мексике арестовали супругов, убивших около 20 женщин.

В Мексике начали расследование в отношении супругов, которые убивали и расчленяли женщин, сообщает BBC.

Во время предварительного судебного слушания мужчина признался, что убил около 20 женщин в бедном районе. Он также насиловал некоторых жертв перед убийством.

Следователи обнаружили в квартире обвиняемых расчлененные тела нескольких человек, которые хранились в пластиковых пакетах в холодильнике и ведрах, залитых цементом.

Пара продавала внутренние органы жертв, однако пока неизвестно кому именно.

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К слову, в городе Русе в Болгарии убили журналистку Викторию Маринову. Она занималась расследованием коррупционных схем с участием средств Евросоюза.