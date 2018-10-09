У Мексиці заарештували подружжя, яке вбило близько 20 жінок.
У Мексиці розпочали розслідування щодо подружжя, яке вбивало та розчленовувало жінок, повідомляє BBC.
Під час попереднього судового слухання чоловік зізнався, що вбив приблизно 20 жінок у бідному районі. Він також ґвалтував деяких жертв перед вбивством.
Слідчі виявили у квартирі обвинувачених розчленовані тіла кількох осіб, що зберігалися у пластикових пакетах в холодильнику і відрах, залитих цементом.
Пара продавала внутрішні органи жертв, проте наразі невідомо кому саме.
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До слова, у місті Русе в Болгарії вбили журналістку Вікторію Марінову. Вона займалася розслідуванням корупційних схем за участі коштів Євросоюзу.
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