У Мексиці заарештували подружжя, яке вбило близько 20 жінок.

У Мексиці розпочали розслідування щодо подружжя, яке вбивало та розчленовувало жінок, повідомляє BBC.

Під час попереднього судового слухання чоловік зізнався, що вбив приблизно 20 жінок у бідному районі. Він також ґвалтував деяких жертв перед вбивством.

Слідчі виявили у квартирі обвинувачених розчленовані тіла кількох осіб, що зберігалися у пластикових пакетах в холодильнику і відрах, залитих цементом.

Пара продавала внутрішні органи жертв, проте наразі невідомо кому саме.

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До слова, у місті Русе в Болгарії вбили журналістку Вікторію Марінову. Вона займалася розслідуванням корупційних схем за участі коштів Євросоюзу.