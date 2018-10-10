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ДТП в Киеве: водитель не остановился на красный и въехал в Volkswagen

В Киеве на перекрестке улиц Ольжича и Телиги, в сторону станции метро Дорогожичи произошло ДТП.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Авария случилась около 21.30. Очевидцы сообщили, что автомобиль Volkswagen остановился на красный сигнал светофора, в этот момент в его заднюю часть въехал внедорожник. Сразу после аварии, водитель внедорожника скрылся. Однако, его удалось идентифицировать, поскольку во время столкновения отпал его номерной знак. А чуть позже удалось задержать и самого водителя.

В ДТП серьезные травмы получил водитель Volkswagen, он был госпитализирован.

Читайте: Отказали тормоза: троллейбус задавил людей на остановке

К слову, во Львовской области во время празднования свадьбы автомобиль попал в ДТП.

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