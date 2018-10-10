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ДТП у Києві: водій не зупинився на червоний і в’їхав у Volkswagen

У Києві на перехресті вулиць Ольжича і Теліги, у бік станції метро Дорогожичі сталася ДТП.

Про це повідомляє Київ оперативний.

Аварія трапилася близько 21.30. Очевидці повідомили, що автомобіль Volkswagen зупинився на червоний сигнал світлофора, у цей момент в його задню частину в’їхав позашляховик. Відразу після аварії, водій позашляховика зник. Однак, його вдалося ідентифікувати, оскільки під час зіткнення відпав його номерний знак. А трохи пізніше вдалося затримати і самого водія.

У ДТП серйозні травми отримав водій Volkswagen, він був госпіталізований.

Читайте: Відмовили гальма: тролейбус задавив людей на зупинці

До речі, у Львівській області під час святкування весілля автомобіль потрапив у ДТП.

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