Во Львовской области во время празднования свадьбы автомобиль попал в ДТП.

Пострадали пять человек, включая невесту. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, авария произошла ночью неподалеку отпускной базы, расположенной в одном из сел Пустомытовского района.

– Во время традиционного “похищения невесты”, водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась невеста и свадебные гости, не справился с управлением, в результате чего авто столкнулось с деревом, – говорится в сообщении.

Телесные повреждения получили пять человек: невеста – 22-летняя киевлянка, у которой диагностированы ссадины и ушибы, 30-летний житель Трускавца, которого госпитализировали в реанимационное отделение одной из львовских больниц, а также трое жителей Киевской области в возрасте 32, 34 и 36 лет. Один из них также находится в реанимации.

По данному факту открыли уголовное производство. Проводится досудебное расследование.

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К слову, в Нью-Йорке (США) свадебный лимузин попал в масштабное ДТП. В результате чего погибло 20 человек.