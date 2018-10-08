PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / ДТП в день свадьбы: во время похищения невесты авто врезалось в дерево/

ДТП в день свадьбы: во время похищения невесты авто врезалось в дерево

Во Львовской области во время празднования свадьбы автомобиль попал в ДТП.

Пострадали пять человек, включая невесту. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, авария произошла ночью неподалеку отпускной базы, расположенной в одном из сел Пустомытовского района.

– Во время традиционного “похищения невесты”, водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась невеста и свадебные гости, не справился с управлением, в результате чего авто столкнулось с деревом, – говорится в сообщении.

Телесные повреждения получили пять человек: невеста – 22-летняя киевлянка, у которой диагностированы ссадины и ушибы, 30-летний житель Трускавца, которого госпитализировали в реанимационное отделение одной из львовских больниц, а также трое жителей Киевской области в возрасте 32, 34 и 36 лет. Один из них также находится в реанимации.

По данному факту открыли уголовное производство. Проводится досудебное расследование.

Читайте: Перепрыгнул через забор: во Франции бык убил женщину

К слову, в Нью-Йорке (США) свадебный лимузин попал в масштабное ДТП. В результате чего погибло 20 человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Откинуло под троллейбус: в Виннице Renault сбил пешехода
Под Киевом в ДТП разбился украинский политолог
В Нью-Йорке разбился свадебный лимузин: погибли 20 человек
Выехал на встречную полосу: на Харьковщине легковушка протаранила автобус
В Киеве перевернулся автобус – есть пострадавшие
Смертельное ДТП с маршруткой под Борисполем: водитель не выжил
В Харькове Prius патрульных сбил женщину
Dacia на крыше, Fiat Doblo – в дереве: смертельное ДТП в Киеве
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка