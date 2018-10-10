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В Харькове неизвестные стреляли в бизнесмена, введен план “Сирена”

На выходе из спортивного клуба Yod в Харькове неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по бизнесмену.

У Харкові невідомі стріляли у бізнесмена

Мужчина с ранением госпитализирован, в городе введен оперативный план Сирена, сообщил в комментарии Интерфакс-Украина начальник областной полиции Олег Бех.

– Он выходил из клуба, получил огнестрельное ранение, по предварительной информации, из автоматического оружия. Сейчас он в четвертой больнице, его оперируют. В городе введен план Сирена, – сказал он.

При этом источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что раненый – гендиректор юридической компании Легион Владислав Безрук.

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К слову, сегодня в Борисполе неизвестные бросили взрывное устройство в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура.

Фото: Влад Безрук

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