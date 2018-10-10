На виході зі спортивного клубу Yod у Харкові невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї по бізнесмену.

Чоловіка з пораненням госпіталізували, в місті введено оперативний план Сирена, повідомив у коментарі Інтерфакс-Україна начальник обласної поліції Олег Бех.

– Він виходив з клубу, отримав вогнепальне поранення, за попередньою інформацією, з автоматичної зброї. Зараз він у четвертій лікарні, його оперують. У місті введено план Сирена, – сказав він.

При цьому джерело агентства у правоохоронних органах повідомило, що поранений – гендиректор юридичної компанії Легіон Владислав Безрук.

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До слова, сьогодні у Борисполі невідомі кинули вибуховий пристрійу вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура.

Фото: Влад Безрук