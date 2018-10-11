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Нападение на электричку под Киевом. Вандалы разбили окна и вырвали сиденья

На Киевщине на одном из перегонов 10 октября, в 22.50, группа вандалов разгромила вагон пригородного электропоезда №6036 Фастов-Киев.

Напад на електричку під Києвом

Неизвестные разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона, сообщает Укрзализныця.

Помощник машиниста сразу сообщил в полицию, однако, как отмечают в пресс-службе компании, правоохранители прибыли на станцию ​​Фастов только утром 11 октября.

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– Вместе с тем, выполняя свои обязательства по перевозкам, утром 11 октября железнодорожники были вынуждены отправить поезд по маршруту, закрыв разрушенный хулиганами вагон, поскольку отремонтировать его можно только в условиях депо, – говорится в сообщении.

Предварительно, нанесен ущерб на 200 тыс. грн.

Напомним, в апреле неизвестные в балаклавах остановили электропоезд Днепр – Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне, и разрисовали вагоны граффити.

ФотоПАТ Укрзалізниця

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