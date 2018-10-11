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Напад на електричку під Києвом. Вандали побили вікна і повиривали сидіння

На Київщині на одному з перегонів 10 жовтня, о 22.50, група вандалів розгромила вагон приміського електропоїзда №6036 Фастів-Київ.

Напад на електричку під Києвом

Невідомі розбили всі вікна, повиривали дивани для сидіння, розбили скло автоматичних дверей, пошкодили внутрішнє обладнання салону вагона, повідомляє Укрзалізниця.

Помічник машиніста відразу повідомив у поліцію, однак, як зазначають у прес-службі компанії, правоохоронці прибули на станцію Фастів лише вранці 11 жовтня.

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– Водночас, виконуючи свої зобов’язання з перевезень, вранці 11 жовтня залізничники були змушені відправити поїзд за маршрутом, закривши зруйнований хуліганами вагон, оскільки відремонтувати його можна лише в умовах депо, – йдеться у повідомленні.

Попередньо, завдано збитків на 200 тис. грн.

Нагадаємо, у квітні невідомі у балаклавах зупинили електропоїзд Дніпро – Балівка, відкривши кінцевий кран гальмівної магістралі на хвостовому вагоні, і розмалювали вагони графіті.

Фото: ПАТ Укрзалізниця

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