Во Львовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автопоезда.
Во Львовской области на автодороге Львов – Луцк легковой автомобиль врезался в автопоезд, в результате чего погибли 2 человека, сообщает пресс-служба ГУНП Львовской области.
– Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Audi А4, 22-летний местный житель, поворачивая направо, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где въехал в припаркованный на обочине автопоезд МАН. От полученных травм водитель и пассажир Audi, 18-летний местный житель, скончались на месте происшествия, – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Смертельное ДТП во Львовской области: легковое авто врезалось в грузовик / 2 фотографии
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Фото: пресс-служба ГУНП Львовской области
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