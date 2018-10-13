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Смертельное ДТП в Киеве: от удара авто отбросило на 70 метров

В Киеве на проспекте Ватутина возле торгового центра Sky Mall столкнулись KIA и Seat. По предварительным данным, два человека погибли, пять в больнице.

Жуткое смертельное ДТП произошло на проспекте Ватутина в Киеве.

Как сообщает Эспресо, автомобиль KIA поворачивал на заправку, когда Seat на большой скорости летел по полосе общественного транспорта.

В результате произошло столкновение. От удара KIA отбросило на 70 метров, а Seat вылетел из дороги в столб.

На момент аварии в Seat находились 6 человек. Две девушки получили травмы несовместимые с жизнью, они умерли до приезда врачей.

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Смертельное ДТП в Киеве: от удара авто отбросило на 70 метров / 4 фотографии

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Одного из пассажиров спасателям пришлось вырезать из легковушки.

Водитель Seat самостоятельно выбрался из разбитого авто и прилег на газон, где ждал скорую.

Еще двух пассажиров этого авто забрали медики скорой помощи. Водитель KIA также госпитализирован.

В целом пять человек с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.

К слову, с 8 октября в Украине возобновили масштабный контроль скорости на дорогах.

Фото, видео: Эспресо, Киев оперативный

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