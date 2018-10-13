У Львівській області сталося ДТП за участю легкового автомобіля та автопоїзда.
У Львівській області на автодорозі Львів – Луцьк легковий автомобіль врізався в автопоїзд, у результаті чого загинули 2 людини, повідомляє прес-служба ГУНП Львівської області.
– Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Audi А4, 22-річний місцевий житель, повертаючи праворуч, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де в’їхав в припаркований на узбіччі автопоїзд МАН. Від отриманих травм водій і пасажир Audi, 18-річний місцевий житель, померли на місці події, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Смертельна ДТП у Львівській області: легкове авто врізалося у вантажівку / 2 фотографии
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До слова, у Києві на проспекті Ватутіна біля торгового центру Sky Mall зіткнулися KIA і Seat.
Фото: прес-служба ГУНП Львівської області
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