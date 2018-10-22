PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В аэропорту Киев задержали бразильца с чемоданом кокаина/

В аэропорту Киев задержали бразильца с чемоданом кокаина

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в аэропорту Киев (Жуляны) гражданина Бразилии, в чемодане которого нашли 4,1 кг кокаина.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Кокаин хранился в двух пакетах, спрятанных в двойном дне.

Бразильцу будет предъявлено подозрение по статье 307 Уголовного кодекса – перевозка наркотиков с целью сбыта.

ЧитайтеПрезидент Колумбии на фоне 12 тонн кокаина

Задержание бразильца происходило в координации с немецкой таможней и полицией Дубая.

image image image image
В аэропорту Киев задержали бразильца с чемоданом кокаина / 4 фотографии

Напомним, в Москве обнаружили труп, набитый кокаином.

Фото: Прокуратура міста Києва.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону "Восток"
На Кировоградщине поймали экс-боевика батальона “Восток”
Аеропорт Жуляни
В Жулянах могут ограничить ночные полеты
Грицак: За годы войны на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ
Кибератака на Украину. СБУ получила новые доказательства против РФ
Василь Грицак
Спецслужбы РФ пытаются завербовать работающих в стране украинцев – Грицак
Вбивство полковника СБУ Хараберюша
Убийство полковника СБУ Хараберюша: Прасоловой дали 12 лет тюрьмы
Велика Британія
Великобритания будет помогать Украине бороться со спецслужбами РФ
СБУ
Планировали столкновения: в Киеве сорвали акцию ФСБ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка