Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в аэропорту Киев (Жуляны) гражданина Бразилии, в чемодане которого нашли 4,1 кг кокаина.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Кокаин хранился в двух пакетах, спрятанных в двойном дне.
Бразильцу будет предъявлено подозрение по статье 307 Уголовного кодекса – перевозка наркотиков с целью сбыта.
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Задержание бразильца происходило в координации с немецкой таможней и полицией Дубая.
В аэропорту Киев задержали бразильца с чемоданом кокаина / 4 фотографии
Напомним, в Москве обнаружили труп, набитый кокаином.
Фото: Прокуратура міста Києва.
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