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В аеропорту Київ затримали бразильця з валізою кокаїну

Служба безпеки України і Національна поліція затримали в аеропорту Київ (Жуляни) громадянина Бразилії, у валізі якого знайшли 4,1 кг кокаїну.

Про це повідомила прес-служба прокуратури.

Кокаїн зберігався у двох пакетах, захованих у подвійному дні.

Бразильцеві буде висунуто підозру за статтею 307 Кримінального кодексу – перевезення наркотиків з метою збуту.

ЧитайтеПрезидент Колумбії на тлі 12 тонн кокаїну

Затримання бразильця відбувалося в координації з німецькою митницею і поліцією Дубая.

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В аеропорту Київ затримали бразильця з валізою кокаїну / 4 фотографии

Нагадаємо, у Москві виявили труп, набитий кокаїном.

Фото: Прокуратура міста Києва.

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