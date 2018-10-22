Служба безпеки України і Національна поліція затримали в аеропорту Київ (Жуляни) громадянина Бразилії, у валізі якого знайшли 4,1 кг кокаїну.
Про це повідомила прес-служба прокуратури.
Кокаїн зберігався у двох пакетах, захованих у подвійному дні.
Бразильцеві буде висунуто підозру за статтею 307 Кримінального кодексу – перевезення наркотиків з метою збуту.
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Затримання бразильця відбувалося в координації з німецькою митницею і поліцією Дубая.
В аеропорту Київ затримали бразильця з валізою кокаїну / 4 фотографии
Нагадаємо, у Москві виявили труп, набитий кокаїном.
Фото: Прокуратура міста Києва.
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