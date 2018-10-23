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В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

Два больших пассажирских самолета столкнулись после посадки в аэропорту LaGuardia в Нью-Йорке.

Об этом заявил представитель департамента полиции Нью-Йорка и Нью-Джерчи Руди Кинг, – информирует CBC News.

– Самолет авиакомпании Air Canada стоял на посадочной полосе, когда самолет Республиканских авиалиний зацепил его крыло при попытке разворота, – говорится в сообщении.

После столкновения оба самолета смогли самостоятельно продолжить путь. Информации о пострадавших в результате инцидента, к счастью, не поступало.

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– Федеральное управление гражданской авиации США намерено провести расследование инцидента, – пишет издание.

Напомним, в аэропорту Стамбула в Турции один лайнер нанес серьезные повреждения другому самолету при столкновении.

Фото: fool.ca

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