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Задымился во время взлета: в Одессе произошло ЧП с пассажирским самолетом

Сегодня в международном аэропорту Одессы из-за задымления в районе шасси были эвакуированы пассажиры рейса Одесса-Дубай.

Літак

Рейс временно задержан, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Боинг задымился при взлете самолета.

– ЧП произошло во время взлета Боинга сообщением Одесса-Дубай. К счастью, никто не пострадал. Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержан, – отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Читайте: В России обстреляли пассажирский самолет

К слову, в аэропорту Стамбула в Турции один лайнер нанес серьезные повреждения другому самолету при столкновении.

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