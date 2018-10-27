Сегодня в международном аэропорту Одессы из-за задымления в районе шасси были эвакуированы пассажиры рейса Одесса-Дубай.
Рейс временно задержан, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Боинг задымился при взлете самолета.
– ЧП произошло во время взлета Боинга сообщением Одесса-Дубай. К счастью, никто не пострадал. Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержан, – отмечается в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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К слову, в аэропорту Стамбула в Турции один лайнер нанес серьезные повреждения другому самолету при столкновении.
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