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Задимився під час зльоту: в аеропорту Одеси евакуйовали пасажирів літака

Сьогодні у міжнародному аеропорту Одеси через задимлення у районі шасі були евакуйовані пасажири рейсу Одеса-Дубаї.

Літак

Рейс тимчасово затриманий, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Боїнг задимився при зльоті літака.

– Надзвичайна подія сталася під час зльоту Боїнга сполученням Одеса-Дубаї. На щастя, ніхто не постраждав. Всі пасажири евакуйовані. Рейс тимчасово затриманий, – наголошується у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Читайте: У Росії обстріляли пасажирський літак

До речі, в аеропорту Стамбула в Туреччині один лайнер завдав серйозних ушкоджень іншому літаку при зіткненні.

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