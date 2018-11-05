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На Харьковщине 3-летней девочке на голову упал телевизор

Из поселка Коломак в реанимацию специализированной больницы Харькова с тяжелыми травмами госпитализировали трехлетнюю девочку.

Швидка допомога

По словам матери, дома на ребенка упал телевизор, сообщает КЗОЗ Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Врачи, прибывшие на вызов, установили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, гематома лба.

Девочку сначала срочно доставили в Валковскую центральную районную больницу, а затем, учитывая тяжелое состояние, перевезли в больницу скорой и неотложной медицинской помощи в Харькове.

Врачи призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра во избежание таких тяжелых последствий.

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К слову, недавно на Волыни отравились двое двухлетних детей, двое детей четырех лет и беременная женщина.

Фото: dpchas.com.ua

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