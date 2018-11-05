Из поселка Коломак в реанимацию специализированной больницы Харькова с тяжелыми травмами госпитализировали трехлетнюю девочку.

По словам матери, дома на ребенка упал телевизор, сообщает КЗОЗ Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Врачи, прибывшие на вызов, установили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, гематома лба.

Девочку сначала срочно доставили в Валковскую центральную районную больницу, а затем, учитывая тяжелое состояние, перевезли в больницу скорой и неотложной медицинской помощи в Харькове.

Врачи призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра во избежание таких тяжелых последствий.

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К слову, недавно на Волыни отравились двое двухлетних детей, двое детей четырех лет и беременная женщина.

Фото: dpchas.com.ua