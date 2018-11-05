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На Харківщині 3-річній дівчинці на голову впав телевізор

З селища Коломак до реанімації спеціалізованої лікарні Харкова з важкими травмами госпіталізували трирічну дівчинку.

Швидка допомога

За словами матері, вдома на дитину впав телевізор, повідомляє КЗОЗ Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Лікарі, які прибули на виклик, встановили попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток носа, гематома чола.

Дівчинку спочатку терміново доправили у Валківську центральну районну лікарню, а потім, враховуючи важкий стан, перевезли до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги у Харкові.

Лікарі закликають батьків не залишати маленьких дітей без нагляду для уникнення таких тяжких наслідків.

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До слова, нещодавно на Волині отруїлися двоє дворічних дітей, двоє дітей чотирьох років і вагітна жінка.

Фото: dpchas.com.ua

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