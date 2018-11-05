З селища Коломак до реанімації спеціалізованої лікарні Харкова з важкими травмами госпіталізували трирічну дівчинку.

За словами матері, вдома на дитину впав телевізор, повідомляє КЗОЗ Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Лікарі, які прибули на виклик, встановили попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток носа, гематома чола.

Дівчинку спочатку терміново доправили у Валківську центральну районну лікарню, а потім, враховуючи важкий стан, перевезли до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги у Харкові.

Лікарі закликають батьків не залишати маленьких дітей без нагляду для уникнення таких тяжких наслідків.

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До слова, нещодавно на Волині отруїлися двоє дворічних дітей, двоє дітей чотирьох років і вагітна жінка.

Фото: dpchas.com.ua