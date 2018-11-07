Пологовский маньяк Сергей Ткач, на счету которого 37 жертв, 5 ноября умер в Житомирской колонии №8.

Серийный убийца и маньяк Сергей Ткач умер в колонии от сердечной недостаточности, сообщает ТСН со ссылкой на Пенитенциарную службу.

Фактам ICTV в колонии пока не подтвердили и не опровергли информацию о смерти пологовского маньяка.

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Сергею Ткачу было 66 лет, последние 10 он отбывал наказание в колонии №8 в Житомире, где содержат особо опасных преступников.

По данным следствия, от его рук погибли 72 человека, но в суде доказано 37 убийств. Его жертвами были преимущественно несовершеннолетние девушки.

Поймали Ткача в 2005 году в городке Пологи Запорожской области.

В 2008-м ему дали пожизненное.

К слову, Ткач жил в камере маньяка Анатолия Оноприенко, который умер здесь в 2013 году.