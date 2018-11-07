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Помер пологівський маніяк Сергій Ткач – ЗМІ

Пологівський маніяк Сергій Ткач, на рахунку якого 37 жертв, 5 листопада помер у Житомирській колонії №8.

Сергій Ткач

Серійний вбивця та маніяк Сергій Ткач помер у колонії від серцевої недостатності, повідомляє ТСН з посиланням на Пенітенціарну службу.

Фактам ICTV у колонії поки що не підтвердили і не спростували інформацію про смерть пологівського маніяка.

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Сергію Ткачу було 66 років, останні 10 він відбував покарання у колонії №8 в Житомирі, де тримають найнебезпечніших злочинців.

За даними слідства, від його рук загинуло 72 людини, але у суді доведено 37 вбивств. Його жертвами були переважно неповнолітні дівчата.

Спіймали Ткача у 2005 році у містечку Пологи Запорізької області.

У 2008-му йому дали довічне.

До слова, Ткач жив у камері маніяка Анатолія Онопрієнка, який помер тут в 2013 році.

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