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Просто навалился на духовку – в Запорожской области двухлетний ребенок вылил на себя кипяток

В Запорожской области двухлетний ребенок вылил на себя кастрюлю кипятка, из-за чего получил очень тяжелые ожоги.

Дитина з опіками

В Запорожской области двухлетний мальчик перевернул на себя кастрюлю, в которой был кипяток. Он получил очень тяжелые ожоги, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини на ICTV.

– Отвернулись лишь на мгновение, а ребенок подбежал, навалился на духовку и кастрюля оттуда сразу полетела на него, – рассказал отец мальчика Александр Омаров.

Поскольку состояние мальчика оказалось очень тяжелым, то его сразу отправили в Запорожье. У него поражено 20% тела и несколько часов он находился в критическом состоянии, ведь для детей даже 3% ожогов это очень серьезно.

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К слову, на Полтавщине младенец отравился нитратами, которые были в воде из колодца.

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