В селе Работовка Кременчугского района Полтавской области 8-месячный младенец отравился водой из колодца.

Ребенок отравился нитратами, которые были в воде децентрализованного водоснабжения, сообщает пресс-служба горисполкома Кременчуга.

Специалисты Госпродпотребслужбы отмечают, что нельзя употреблять питьевую воду из неизвестных децентрализованных источников водоснабжения – колодцев и бюветов, в воде которых содержание нитратов превышает 50,0 мг на дециметр кубический, а тем более – для приготовления смесей в детском питании.

Для детей до 3-х лет рекомендуется использовать бутилированную воду, которая имеет соответствующую сопроводительную документацию.

Опасность нитратов заключается в том, что эти вещества даже при высоких концентрациях не изменяют вкус, запах и прозрачность воды.

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К слову, недавно в Днепре от отравления умер 7-летний мальчик – он съел гриб, который нашел во время прогулки.