У Запорізькій області дворічна дитина вилила на себе каструлю окропу, через що отримала дуже важкі опіки.

У Запорізькій області дворічний хлопчик перевернув на себе каструлю, в якій був окріп. Він отримав дуже важкі опіки, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини на ICTV.

– Відвернулися лише на мить, а дитина підбігла, навалилася на духовку і каструля звідти одразу полетіла на неї, – розповів батько хлопчика Олександр Омаров.

Оскільки стан хлопчика виявився дуже важким, то його одразу відправили до Запоріжжя. У нього уражено 20% тіла і кілька годин він знаходився в критичному стані, адже для дітей навіть 3% опіків це дуже серйозно.

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