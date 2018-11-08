Пологовского маньяка Сергея Ткача, который умер в Житомирской колонии №8, похоронили 7 ноября. На похороны не приехали ни жена, ни другие родственники.

Сергей Ткач умер в тюрьме еще 4 ноября, а 7 числа его похоронили, рассказал в комментарии Сегодня начальник Житомирского учреждения исполнения наказаний №8 Константин Шеловский.

По его словам, в тот день Ткачу стало плохо, в 15.00 ему вызвали скорую.

– У него было очень низкое давление, скорая его не забрала, а в 19.00 он уже умер, – уточнил начальник колонии.

Говоря о здоровье Ткача, он сказал, что тот жаловался на сердце и отдышку.

После смерти маньяка пытались связаться с его женой, но не смогли найти, хотя раньше она приезжала. Поэтому похоронили своими силами, уточнил Шеловский.

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Напомним, вчера СМИ сообщили, что пологовский маньяк Сергей Ткач умер 5 ноября в Житомирской колонии №8.

Фото: скрин видео ICTV