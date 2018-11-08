Пологівського маніяка Сергія Ткача, який помер у Житомирській колонії №8, поховали 7 листопада. На похорон не приїхали ні дружина, ні інші родичі.

Сергій Ткач помер у в’язниці ще 4 листопада, а 7 числа його поховали, розповів у коментарі Сегодня начальник Житомирської установи виконання покарань №8 Костянтин Шеловський.

За його словами, у той день Ткачу стало зле, о 15.00 йому викликали швидку.

– У нього було дуже низький тиск, швидка його не забрала, а о 19.00 він уже помер, – уточнив начальник колонії.

Говорячи про здоров’я Ткача, він сказав, що той скаржився на серце і задишку.

Після смерті маніяка намагалися зв’язатися з його дружиною, але не змогли знайти, хоча раніше вона приїжджала. Тому поховали своїми силами, уточнив Шеловський.

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Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що пологівський маніяк Сергій Ткач помер 5 листопада у Житомирській колонії №8.

Фото: скрін відео ICTV