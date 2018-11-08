PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Ніхто не приїхав ховати: що відомо про смерть маніяка Сергія Ткача/

Ніхто не приїхав ховати: що відомо про смерть маніяка Сергія Ткача

Пологівського маніяка Сергія Ткача, який помер у Житомирській колонії №8, поховали 7 листопада. На похорон не приїхали ні дружина, ні інші родичі.

Сергій Ткач

Сергій Ткач помер у в’язниці ще 4 листопада, а 7 числа його поховали, розповів у коментарі Сегодня начальник Житомирської установи виконання покарань №8 Костянтин Шеловський.

За його словами, у той день Ткачу стало зле, о 15.00 йому викликали швидку.

– У нього було дуже низький тиск, швидка його не забрала, а о 19.00 він уже помер, – уточнив начальник колонії.

Говорячи про здоров’я Ткача, він сказав, що той скаржився на серце і задишку.

Після смерті маніяка намагалися зв’язатися з його дружиною, але не змогли знайти, хоча раніше вона приїжджала. Тому поховали своїми силами, уточнив Шеловський.

ЧитайтеЖодних кошмарів вночі! Одкровення пологівського маніяка Ткача

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що пологівський маніяк Сергій Ткач помер 5 листопада у Житомирській колонії №8.

Фото: скрін відео ICTV

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка