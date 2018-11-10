PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Киеве Renault перелетела через подземный переход и врезалась в столб/

В Киеве Renault перелетела через подземный переход и врезалась в столб

В Киеве на пересечении проспекта Гагарина и улицы Хоткевича в 05.15 утра произошло ДТП с участием автомобиля Renault.

У Києві Renault перелетіла через підземний перехід

Иномарка перелетела через подземный переход и врезалась в столб, сообщает Киев Оперативный.

По предварительным данным, у водителя Renault перелом ребер. Его увезла скорая.

Сам подземный переход временно закрыли – из-за угрозы обвала бетонных конструкций.

Читайте: Тройное ДТП в Киеве: в авто взорвался газовый баллон

Напомним, из-за тройной аварии с Шулявского путепровода чуть не слетел Smart.

Фото: Киев Оперативный

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка