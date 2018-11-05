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Тройное ДТП в Киеве: в авто взорвался газовый баллон

Утром 5 ноября на проспекте Лобановского в Киеве произошло тройное ДТП.

дтп в киеве

Об этом сообщает Киев Оперативный и публикует видео происшествия.

На ролике видно, как на проспекте Лобановского столкнулись 3 автомобиля и один из них загорелся.

Читайте: Пьяный водитель “положил” авто на крышу перед посольством РФ в Киеве

По словам очевидцев, у авто загорелся газовый баллон.

Отмечается, что проезжающие коммунальные службы, начали самостоятельно тушить пожар.

Напомним, вчера в Киеве произошло тройное ДТП. Из-за аварии Шулявский путепровод был полностью заблокирован для проезда автомобилей и общественного транспорта.

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