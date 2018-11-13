В Киеве горит многоэтажка, огонь распространился на одну из квартир. Идет эвакуация.
Обновлено в 17.05. В ГУ ГСЧС сообщили о причине возгорания – загорелись кабели с 5 по последний этажи здания. Огонь распространился также на коридоры и на одну из квартир на двадцатом этаже.
Из помещения эвакуированы 60 человек, спасены 15 человек, среди них 5 детей.
В 16.55 пожар был локализован.
Известно, что горит многоэтажка ЖК Парк стоун в районе проспекта Героев Сталинграда.
Столбы дыма: в Киеве горит многоэтажка / 2 фотографии
На видео, которое опубликовали на странице сообщества Киев оперативный, видно столб чадного дыма.
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К слову, 11 октября в Киеве на Борщаговке произошел сильный пожар, дым был виден на несколько километров.
ФОТО: ГУ ГСЧС
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