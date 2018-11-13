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Факти / Надзвичайні події / Стовпи диму: у Києві палає багатоповерхівка/

Столбы дыма: в Киеве горит многоэтажка

В Киеве горит многоэтажка, огонь распространился на одну из квартир. Идет эвакуация.

Обновлено в 17.05. В ГУ ГСЧС сообщили о причине возгорания – загорелись кабели с 5 по последний этажи здания. Огонь распространился также на коридоры и на одну из квартир на двадцатом этаже.

Из помещения эвакуированы 60 человек, спасены 15 человек, среди них 5 детей.

В 16.55 пожар был локализован.

Известно, что горит многоэтажка ЖК Парк стоун в районе проспекта Героев Сталинграда.

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Столбы дыма: в Киеве горит многоэтажка / 2 фотографии

На видео, которое опубликовали на странице сообщества Киев оперативный, видно столб чадного дыма.

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К слову, 11 октября в Киеве на Борщаговке произошел сильный пожар, дым был виден на несколько километров.

ФОТО: ГУ ГСЧС

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