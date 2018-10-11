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В Киеве на Борщаговке пожар – дым виден за несколько километров

В Киеве на Борщаговке произошел пожар.

Пожежа

В Киеве на Борщаговке произошел пожар, дым от которого виден на несколько километров, сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

– Что-то горит в стороне проспекта Чубаря на отрадном. Снято возле Ашана на Семьи Сосниных, – говорится в сообщении.

Детали происшествия выясняются.

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В Киеве на Борщаговке пожар – дым виден за несколько километров / 2 фотографии

Читайте: Взрывы в Ичне: пожар на складах ликвидирован

К слову, 10 октября на автодороге Львов-Жолква-Ковель возле села Боянец Жолковского района Volkswagen столкнулся с рейсовым автобусом Львов-Варяж.

Фото: dtp.kiev.ua

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