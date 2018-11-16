Мужчина, который причастен к перевозкам контрабанды, сбил на авто на еврономерах офицера Госпогранслужбы. Охрану государственной границы усилили и разрешили использовать оружие.

Мужчина на авто, который имеет отношение к перевозкам контрабандных товаров через украинско-румынскую границу, сбил начальника пограничного отдела Деловое в Закарпатской области.

Офицера доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, он находится в коме, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

– Контрабандисты из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника… отдела Деловое Мукачевского отряда. В настоящее время военнослужащий находится в коме, – говорится в сообщении.

Из-за происшествия усилена охрана государственной границы. Для сохранения жизни пограничников разрешено использовать оружие.

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Украинским и румынским пограничникам удалось разоблачить контрабандистов и задержать двух человек, а также изъять 10 тюков табачных изделий, в связи с чем и велся поиск лиц, которые причастны к незаконной сделке.

Во время розыскных действий был задержан мужчина в гидрокостюме, у которого не было при себе документов. Он имел большую сумму средств, которые мог получить за совершение незаконной сделки.

Авто, которым наехали на офицера пограничной службы, задержали. Водителю удалось скрыться с места преступления, однако правоохранители уже установили его личность и ведут поиск.

К слову, в Херсоне задержали мужчину, которого подозревают в покушении на жизнь активиста и терроризме.

Фото: пресс-служба Государственной пограничной службы