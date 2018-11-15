В Херсоне задержали мужчину, которому инкриминируют терроризм и покушение на убийство активиста. Преступления он планировал по заказу России.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Гражданин К. в мае этого получил задание от спецслужб России. Подозреваемый должен был совершить террористический акт с помощью оружия против активистов. Наемник должен был напасть на одного из руководителей Нацкорпуса в Херсоне, однако правоохранители, следили за ним, и подменили боевые патроны на холостые.

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После этого мужчина взялся готовить террористический акт против одного из руководителей Добровольной народной дружины самообороны Херсонской области.

Задержанному объявили подозрение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 258 (Террористический акт), ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Фото: УНИАН.