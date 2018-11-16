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На Закарпатті контрабандист на євроблясі збив прикордонника – він у комі

Чоловік, який причетний до перевезень контрабанди, збив на авто на єврономерах офіцера Держприкордонслужби. Охорону державного кордону посилили і дозволили використовувати зброю.

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Чоловік на авто, який має відношення до перевезень контрабандних товарів через українсько-румунський кордон, збив начальника прикордонного відділу Ділове у Закарпатській області.

Офіцера доставили в реанімацію у важкому стані, він знаходиться в комі, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

– Контрабандисти через зрив своєї угоди автомобілем збили прикордонника… відділу Ділове Мукачівського загону. Зараз військовослужбовець перебуває в комі, – йдеться у повідомленні.

Через події посилено охорону державного кордону. Для збереження життя прикордонників дозволено використовувати зброю.

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Українським та румунським прикордонникам вдалося викрити контрабандистів і затримати двох осіб, а також вилучити 10 тюків тютюнових виробів, у зв’язку з чим й вівся пошук осіб, які причетні до незаконної угоди.

Під час розшукових дій було затримано чоловіка в гідрокостюмі, в якого не було при собі документів. Він мав велику суму коштів, які міг отримати за здійснення незаконної угоди.

Авто, яким наїхали на офіцера прикордонної служби, затримали. Водієві вдалося втекти з місця злочину, проте правоохоронці вже встановили його особу і ведуть пошук.

До слова, у Херсоні затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на життя активіста і тероризмі.

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