Український співак Shumei, справжнє ім’я якого Олег Шумей, разом зі своєю командою потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Києві.

Через несприятливі погодні умови автомобіль, у якому перебував артист, винесло на узбіччя.

Співак Shumei потрапив у ДТП у Києві

Про інцидент виконавець розповів у stories на своїй сторінці в Instagram. За словами Shumei, після появи інформації про ДТП він та його команда почали отримувати численні дзвінки й повідомлення від людей, які хвилювалися за їхній стан.

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Співак підтвердив, що аварія справді сталася. Водночас він наголосив, що серйозних наслідків вдалося уникнути: ніхто з його команди та інших учасників дорожнього руху не постраждав.

Унаслідок ДТП незначних пошкоджень зазнали лише автомобіль команди та дорожній відбійник.

Shumei також подякував усім, хто висловлював підтримку та пропонував допомогу, і запевнив прихильників, що з ним та його командою все гаразд.

До речі, в Україні протягом перших чотирьох місяців 2026 року зафіксували помітне скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод із потерпілими та загиблими.

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